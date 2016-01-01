بالفيديو.. لحظة انتحار «تونسية» من أعلى مبنى
نشرت إحدى القنوات على "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة للحظة انتحار امرأة تونسية من أعلى مبني.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بهاتفه الجوال، امرأة تقف على حافة مبني مكون من أربعة طوابق، وقامت بقذف نفسها لتسقط جثة هامدة على الأرض وسط صراخ وصيحات الموجودين.
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