بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها أمام محل تجاري بأحد الشوارع في السعودية في وضع التشغيل.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع اللص وهو يلف حول السيارة أكثر من مرة وعندما تأكد أنها في وضع التشغيل ولا يوجد أحد بالداخل ومراقبة الشارع يمينا ويسارا، فتح الباب وفر هاربا بها من المكان.
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