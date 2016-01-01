أراد تقليد روميو وجولييت فسقط من الطابق 23

نجا مراهق روسي من الموت بأعجوبة، بعد أن سقط من شرفة في الطابق 23 لمبنى، وهو يحاول تقليد مسرحية روميو وجولييت.



وسقط ألكسندر شاردين (16 عاماً) من ارتفاع 230 قدماً عن الأرض، واستقر فوق سيارة رينو كانت متوقفة أمام المبنى، والمثير للدهشة أنه كان لا يزال واعياً لدى وصول المسعفين، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.



وذكر شهود عيان أن ألكسندر قفز على الدرابزين في شرفة منزله بمدينة نوفوسيبيريك، في محاولة لإبهار حبيبته وإثبات مدى شجاعته، لكن قدمه انزلقت، وسقط من المبنى، ولحسن حظه فقد استقر فوق سطح السيارة، وإلا لكان لقي حتفه على الفور.



وأشارت صحيفة محلية إلى أن ألكسندر تعرض لإصابات بليغة، لكن حالته باتت مستقرة في قسم العناية المركزة بالمستشفى. وتظهر الصور الملتقطة من مكان الحادث تحطم زجاج السيارة وانثناء سقفها جراء الحادثة.