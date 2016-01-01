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أفعى توقف قطاراً سريعاً في اليابان

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 10 دقيقة مضت
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أفعى توقف قطاراً سريعاً في اليابان

اضطر قطار سريع في اليابان إلى التوقف بشكل عاجل أمس الإثنين بعد العثور على أفعى بين المقاعد على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ورصد أحد الركاب الأفعى وطولها 30 سنتمتراً وهي تطل برأسها بين مقعدين ما اضطر القطار الذي كان يقوم برحلة بين طوكيو وهيروشيما إلى التوقف للسماح للشرطة بإلقاء القبض عليها.

ويعتقد أن الأفعى البنية لم تكن سامة ولم تسجل أي إصابات خلال الحادث، على ما أفادت محطة التلفزيون العامة "ان اتش كاي".

وقام العاملون في القطار بإعلانات لمعرفة إن كان أحد الركاب أضاع الأفعى، إلا أن أحداً لم يبلغ بذلك ولا تزال الشرطة تبحث عن صاحب الحيوان الزاحف على ما أضافت وسائل الإعلام.

ومعروف عن القطارات السريعة في اليابان دقة مواعيدها. وقد عوض القطار تأخره ووصل الى هيروشيما في الموعد المحدد رغم هذا الحادث.

وقبل خمس سنوات عثر على أفعى غير سامة أيضاً طولها متر في قطار سريع قرب كيوتو ما أدى إلى توقفه.

وتمنع الشركة المسيرة للقطارات السريعة في اليابان الركاب من اصطحاب الحيوانات باستثناء الطيور الصغيرة أو الأسماك في أقفاص أو أحواض.

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