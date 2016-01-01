بالفيديو.. لحظة نقل الطلاب لمدارسهم داخل شاحنة النفايات في تونس

نقلت شاحنات النفايات في مدينة القلعة الصغرة التونسية الطلاب لمدارسهم؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي عرقلت حركة السير.

وأدى هطول أمطار غزيرة على تونس إلى حدوث فيضانات في عدة مناطق من البلاد، من بينها العاصمة تونس، ولكن لم تؤدِ إلى وقوع ضحايا.