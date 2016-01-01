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بالفيديو.. موجة تخطف عشرات في الصين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. موجة تخطف عشرات في الصين

لم يتوقع مجموعة من الأشخاص وقفوا لمشاهدة المد والجزر قبالة نهر تشيانتانج في شرق الصين، أن تغرقهم موجة قوية بالمياه.

 

نشرت قناة" People's Daily" الصينية مقطع فيديو على يوتيوب، ظهر فيه عشرات الأشخاص يقفون لمشاهدة المد والجزر وتسجيل فيديو لهذه اللحظة على هواتفهم المحمولة، ليتلقوا ضربة من موجة عارمة، أسقطتهم في الماء، وساعد وجود جدار خرساني على إنقاذهم من الغرق بأعجوبة بعد أن منع انجرافهم إلى قاع النهر.

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