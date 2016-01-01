نمر يفترس طفلة حتى الموت فى مصر بالجيزة واهالى القرية يقتلونه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة فتك أهالي قرية كفر حميد بمركز العياط بنمر افترس طفلة تُدعى أماني محمود فهمي، ولم يتركها إلا وهي جثة هامدة.

وذكر شاهد عيان أن هناك مزرعة لتربية الحيوانات المفترسة بمنطقة جبلية تقع بالقرب من المنطقة السكنية التي وقع بها الحادث، ومن المرجح أن يكون النمر قد هرب منها، حيث إن عددًا من الأهالي لاحظوا تجول النمر في المنطقة منذ يومين.

وأضاف شهود العيان أنه خلال وجود الطفلة أماني، 9 سنوات، بحديقة محاطة بثلاثة أسوار، وهي تحمل طفلًا رضيعًا على يدها يبلغ من العمر 9 أشهر، انقض النمر عليها، ونهشها في رقبتها، ولم يمس الطفل.