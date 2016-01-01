بالفيديو .. شاهد كيف أنقذ شرطي امرأة فقدت الوعى أثناء قيادة سيارة

أنقذ شرطي حياة أم فاقدة للوعى وطفلها، بعدما فقدت السيطرة على سيارتها، بينما تسير على الطريق.

حسبما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتبع الشرطي البريطانى "دانى باتيسون" السيارة التي سارت بشكل متعرج على الطريق، وذلك بعد إعتقاده أن سائقها مخمور.

اكتشف الشرطي أن سائق السيارة ما هو إلا أم فاقدة الوعى وبصحبتها طفلها، لذلك تصرف على الفور، وسار بجانب السيارة محاولا إفاقة الأم وكذلك منع السيارة من التأرجح بجعلها تسير بمحازاة الحاجز الخاص بالطريق حتى يجبرها على التوقف.

يذكر أن المرأة التي فقدت وعيها بسبب غيبوبة سكر لا تتذكر شيئا عن الحادث بعد أن استعادت وعيها، وحصل الشرطي على مكافأة بسبب سرعة بديهته.