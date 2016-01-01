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بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت فتاة ضبطت حبيبها يخونها مع أخرى

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت فتاة ضبطت حبيبها يخونها مع أخرى

لقنت فتاة أمريكية حبيبها الخائن درسا قاسيا لن ينساه، بعد أن ضبطته برفقة امرأة أخرى.

 

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تتحدث إلى الكاميرا، وتقول إنها اكتشف أن حبيبها يخونها، قبل أن تخرج مسدسا صاعقا كان قد أهداه لها في عيد ميلادها، لتستخدمه في عقابه على خيانته لها.

 

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تولت صديقة الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها تصوير ما يحدث، وسارعت إلى داخل منزل وجدت فيه حبيبها برفقة امرأة أخرى، لتهجم عليه بالمسدس الصاعق على فخذه.

 

ولم تنجح محاولات الشاب في إقناع حبيبته أنه لا يخونها، وتعالى صراخه بعد أن تلقى صعقة مؤلمة من المسدس الصاعق، ليجد نفسه أول ضحية لهذه الهدية التي قدمها لحبيبته للدفاع عن نفسها.

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