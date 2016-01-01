شاهد كيف أصبح هذا الصيني أشبه بالمخلوقات الفضائية
أطلق رجل صيني حملة للتبرعات لإجراء عملية تجميلية شاملة لوجه شقيقه الأصغر الذي تضخم حتى أصبح يشبه المخلوقات الفضائية في أفلام الخيال العلمي.
يعاني سيا بونهاي (53عاماً) من حالة صحية نادرة تجعل خلايا النمو في رأسه تتضخم بشكل متسارع حتى أصبح وجهه مشوهاً بشكل كامل.
ويذكر بأن مظهر رأس سيا كان طبيعياً في فترة الشباب ولكنه بدأ بالتغير على نحو متسارع إذ بدأت خلايا وأنسجة وجهه تتضخم.
وقال شقيق سيا بأن حالة أخيه تزداد سوءاً مع مرور الوقت، وأنه لم يحظ بأي رعاية واهتمام من قبل والديه بسبب حالتهم المادية المتردية.
وأضاف شقيق سيا "لم يتلق شقيقي أي رعاية صحية حيث ازدادت التشوهات بشكل كبير مع مرور الزمن ما أدى إلى تحطم أسنانه وفقدان جزئي لحاسة السمع".
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