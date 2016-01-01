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رجل يطلب مساعدة الشرطة للعثور على حقيبة مليئة بالمخدرات

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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رجل يطلب مساعدة الشرطة للعثور على حقيبة مليئة بالمخدرات

وقع شاب أمريكي في شر أعماله، بعد أن حاول استعادة حقيبة مليئة بمادة الكوكايين المخدرة من الشرطة عقب فقده لها.

وذكر موقع يو بي أي أن رجلاً أحضر حقيبة مفقودة إلى الضابط دوغ جورغينسون من شرطة سياتل، وقال إن شاباَ تركها خلفه، ووجدها عندما كان في نزهة برفقة كلبه.

وعندما حاول دوغ التعرف على هوية صاحب الحقيبة المفقودة، وجد بداخلها أربعة أكياس كبيرة و27 كيس صغير تحتوي جميعها على مادة الكوكايين، كما كانت الحقيبة تحتوي على ميزان و50 من حبوب الديازيبام المخدرة وكمية صغيرة من الماريغوانا، بالإضافة إلى بطاقة هوية الشاب البالغ من العمر 19 عاماً وهاتفه المحمول.

وتقدم الشاب في وقت لاحق إلى قسم الشرطة لاستعادة الحقيبة، وقال إنها تحتوي على بعض الأوراق الخاصة بالعمل، وهو في أمس الحاجة إليها، دون أن يدرك أن الشرطة باتت تعرف بمحتويات الحقيبة. وألقي القبض على الشاب بتهمة حيازة المخدرات والترويج لها.

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