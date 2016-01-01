بالفيديو.. لحظة مطاردة الشرطة الكورية لشاب سعودي يقود دارجة نارية
بواسطة 2 ساعات 42 دقيقة مضت
بثت إحدى القنوات الكورية مقطع فيديو لحظة مطاردة شاب سعودي يقود دراجة نارية بسرعة عالية جدا.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بإحدى المروحيات لحظة مطاردة الشاب بسيارات شرطة كوريا الجنوبية على أحد الطرق السريعة، وكان يقود الأخير دراجته النارية في الطريق المخصص للحافلات معرضا حياة الآخرين للخطر، مع استمرار لنداء الدورية بالتوقف وظل مستمرًا حتى سمع للنداء أخيرًا توقف بموقف مخصص للسيارات ليتم القبض عليه.
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