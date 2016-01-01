بالفيديو: يقتحم متجر "آبل" و يحطم مجموعة من أجهزة آي فون

أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل باقتحام متجر لبيع أجهزة آبل قبل أن يبدأ بتحطيم مجموعة من هواتف آي فون كانت معروضة داخل المتجر.



وظهر الرجل وهو يتنقل من طاولة عرض إلى أخرى حيث حطم عدداً لا بأس به من الهواتف حتى تدخل حارس الأمن لثنيه عن متابعة تحطيم الهواتف ما دفع الرجل إلى مغادرة المتجر وكأن شيئاً لم يكن.



ونشر مقطع فيديو على موقع تويتر الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي وحصل على عدد مشاهدات كبير بلغ عشرات الآلاف بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطانية.



ولم تعرف هوية الرجل بعد ولكن الشرطة عممت أوصافه وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه الإدلاء بها على الفور. ويعتقد بأن دافع الرجل وراء تحطيم أجهزة الآي فون هو انزعاجه من ضعف الخدمات التي تقدمها شركة آبل لمشتركيها.