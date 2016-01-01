الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...

بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...

بواسطة أخبارنا المغربية 16 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...

أخبارنا المغربية - متابعة

تداول رواد موقع فيسبوك فيديو لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، بابنة الجنرال ميمون المنصوري الذي أقيم بطنجة بحضور الملك محمد السادس.

وبحسب ما جاءت به مصادر إعلامية محلية، فإن الحفل الذي أقيم بحي الجبل الكبير بمدينة البوغاز حضره العديد من الشخصيات والمسؤولين، مشيرة أن الملك غادر الحفل بعيد منتصف الليل بقليل.

تجدر الإشارة أن الحاجب الملكي محمد العلوي المزداد سنة 1974 قد تم تعيينه من قبل الملك في هذا المنصب خلفا لابراهيم فرج في شهر نونبر من سنة 2013.

 

مجموع المشاهدات: 139 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات