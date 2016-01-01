بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...
أخبارنا المغربية - متابعة
تداول رواد موقع فيسبوك فيديو لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، بابنة الجنرال ميمون المنصوري الذي أقيم بطنجة بحضور الملك محمد السادس.
وبحسب ما جاءت به مصادر إعلامية محلية، فإن الحفل الذي أقيم بحي الجبل الكبير بمدينة البوغاز حضره العديد من الشخصيات والمسؤولين، مشيرة أن الملك غادر الحفل بعيد منتصف الليل بقليل.
تجدر الإشارة أن الحاجب الملكي محمد العلوي المزداد سنة 1974 قد تم تعيينه من قبل الملك في هذا المنصب خلفا لابراهيم فرج في شهر نونبر من سنة 2013.
شاشة أخبارنا
فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة
أخبارنا المغربية : تطوان كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) ، أن الحكومتان المغربية والإسبانية تتباحثان إمكانية فتح معبر السبتة المحتلة في وجه عموم المغاربة بدون تأشيرة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟