بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...

أخبارنا المغربية - متابعة

تداول رواد موقع فيسبوك فيديو لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، بابنة الجنرال ميمون المنصوري الذي أقيم بطنجة بحضور الملك محمد السادس.



وبحسب ما جاءت به مصادر إعلامية محلية، فإن الحفل الذي أقيم بحي الجبل الكبير بمدينة البوغاز حضره العديد من الشخصيات والمسؤولين، مشيرة أن الملك غادر الحفل بعيد منتصف الليل بقليل.



تجدر الإشارة أن الحاجب الملكي محمد العلوي المزداد سنة 1974 قد تم تعيينه من قبل الملك في هذا المنصب خلفا لابراهيم فرج في شهر نونبر من سنة 2013.