مطعم يقدم بيرغر مجانية مدى الحياة.. مقابل شرط غريب

يقدم مطعم شهير في أستراليا فرصة لزبائنه للحصول على شطائر بيرغر مجانية مدى الحياة، مقابل طباعة وشم لشطيرة بيرغر بالحجم الكامل في أي مكان من أجسادهم.



وأطلقت سلسلة مطاعم "كافي 51" حملة على موقعها الإلكتروني في الإنترنت تقول فيها "احصل على وشم مدى الحياة لتحصل على شطائر بيرغر يومياً مدى الحياة، الأمر بسيط، ما عليك سوى اختيار إحدى شطائرنا من القائمة وحفر وشم على هيئتها في أي مكان من جسمك لتحصل على هذا العرض".



وكانت الشركة روجت لهذا العرض منذ أكثر من شهر، قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي ليلة الأحد الماضي، وسجل حتى الآن حوالي 450 شخصاً في هذا العرض، في حين لا يزال أكثر من 3000 شخص بانتظار دورهم للحصول على الوشم، وفي حال استمر تلقي الطلبات طوال أكتوبر (تشرين الاول) من المتوقع أن تصل الأعداد إلى عشرات الآلاف بحسب موقع أوديتي سنترال.



ويقول المؤسس المشارك في "كافي 51" ستيف ماشابل "لم أتوقع هذا الإقبال الكبير على المشاركة في العرض، ولكن هذا دليل على مدى عشق الزبائن لشطائر البرغر التي نقدمها".



ويضيف ماشابل أن الفكرة جاءت بعدما قام بعض الرجال بوشم شطائرالبيرغر على أجسادهم دون ان يطلب منهم أحد ذلك. ووضعت "كافي 51" مجموعة من القواعد البسيطة للمشاركين، حيث يكفي الموافقة على رسم وشم شطائر البيرغر على أي مكان من الجسم، وتصويرها للمشاركة في الحملات الترويجية للشركة.