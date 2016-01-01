بالفيديو: بريطاني يحطم "إكس بوكس" بعدما خسر في لعبة فيديو

صب عاشق لألعاب الفيديو جام غضبه على منصة ألعاب إكس بوكس، بعد أن تعرض للخسارة وهو يجرب لعبة فيفا 17 للمرة الأولى.



وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشاب وهو يتحدى صاحب المحل، ويخوض مباراة صعبة ضده، لكن الأمور سارت بعكس ما كان يشتهي، وراح خصمه يسجل الهدف تلو الآخر.



وخاض الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضد صاحب المحل عظيم حسين في ويست يوركشاير، لكنه وجد نفسه متأخراً بهدفين، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.



وفي الوقت الذي كان الشاب يحاول تعديل النتيجة، فوجىء بخصمه يسجل هدفاً ثالثاً بأقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وعند هذه النقطة فقد الشاب أعصابه، وأوقف اللعبة، قبل أن يفصل جهاز الإكس بوكس ويرمي به على الأرض ويبدأ بتحطيمه.



ويقول حسين إنه عادة ما يتحدى زبائنه في بعض الألعاب، وكان يتوق أن يجرب لعبة فيفا 17 التي أُطلقت مؤخراً، لكنه لم يتوقع أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة. ومن غير المعروف إن كان حسين قد اشتكى على الشاب للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمحل.