بالفيديو: فنزويليون جائعون يهاجمون شاحنة ليسرقوا أقفاص الدجاج

في واحد من أكثر المشاهد المعبرة عن مدى فداحة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا، اندفع العشرت لمهاجمة شاحنة وإيقافها للاستيلاء على الدجاج بداخلها، وذلك مع النقص الحاد في المواد الغذائية في البلاد.



وتسبب عدد كبير من الجوعى بأزمة مرورية، عندما هاجموا الشاحنة التي كانت تحمل أقفاص الدجاج، في الوقت الذي أصبحت عمليات النهب والسلب شائعة في فنزويلا بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.



الحادث وقع في مدينة توكيوتو الشمالية، وجاء بعد تصاعد الدعوات للرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي عن منصبه، نتيجة الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تعرض الرئيس للمطاردة من قبل عشرات من المتظاهرين الغاضبين احتجاجاً على سوء الأوضاع.



وكان هنريك كابريلس محافظ ثاني أكبر ولاية في فنزويلا أعلن حالة طوارىء غذائية الشهر الماضي، وألقى باللوم على سياسات الاشتراكيين الضالة على حد قوله فيما وصلت إليه البلاد من نقص حاد في الأغذية والأدوية.



يذكر أن الأوضاع في فنزويلا تدهورت منذ انخفاض أسعار النفط في 2014، وشكل ذلك تهديداً كبيراً لحكم مادورو والنظام الاشتراكي الحاكم للبلاد منذ 17 عام.