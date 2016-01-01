الرئيسية | الأخـيـرة | أمريكية تكتشف أن عريسها الستيني هو جدها الحقيقي

أمريكية تكتشف أن عريسها الستيني هو جدها الحقيقي

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أمريكية تكتشف أن عريسها الستيني هو جدها الحقيقي

اكتشفت عروس أمريكية أن عريسها الثري الستيني ما هو إلا جدها الحقيقي، وذلك عندما كان يقلبان في الصور العائلية بعد 3 أشهر من عقد قرانهما.

وكانت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها تعرّفت للرجل البالغ من العمر 68 عاماً على أحد مواقع الإنترنت، وتقدم للزواج منها في ليلة رأس السنة، دون أن يعلما بصلة القرابة التي تحرّم زواجهما بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وكان الجد ربح ملايين الدولارات في اليانصيب، وانفصل عن زوجته الثانية، قبل أن يجمعه القدر بحفيدته البالغة من العمر 24 عاماً. وفي أحد الأيام، وبينما كان العروسان يقلبان ألبوماً يضم صور عائلة الزوج، وقعت المفاجأة عندما اكتشفت العروس أن صورة والدها من بين صور أولاد زوجها.

وتقول العروس "في البداية لم أعرف لماذا بدا لي هذا الرجل مألوفاً، وعندما شاهدت صورة والدي في ألبوم الصور، واكتشفت أن زوجي هو جدي الحقيقي، غمرني شعور باليأس".

وعلى الرغم من اكتشاف علاقة الدم التي تجمع بينهما، إلا أن الجد لا يرغب بطلاق حفيدته، ويقول إنه عانى من زواجين فاشلين في الماضي ولا يريد تكرار ذلك. في حين تقول الحفيدة إنها تشعر بأن علاقتها مع زوجها قوية للغاية، ولا يمكن لشيء من هذا القبيل أن يدعوهما للانفصال.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات