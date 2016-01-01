أمريكية تكتشف أن عريسها الستيني هو جدها الحقيقي
اكتشفت عروس أمريكية أن عريسها الثري الستيني ما هو إلا جدها الحقيقي، وذلك عندما كان يقلبان في الصور العائلية بعد 3 أشهر من عقد قرانهما.
وكانت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها تعرّفت للرجل البالغ من العمر 68 عاماً على أحد مواقع الإنترنت، وتقدم للزواج منها في ليلة رأس السنة، دون أن يعلما بصلة القرابة التي تحرّم زواجهما بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
وكان الجد ربح ملايين الدولارات في اليانصيب، وانفصل عن زوجته الثانية، قبل أن يجمعه القدر بحفيدته البالغة من العمر 24 عاماً. وفي أحد الأيام، وبينما كان العروسان يقلبان ألبوماً يضم صور عائلة الزوج، وقعت المفاجأة عندما اكتشفت العروس أن صورة والدها من بين صور أولاد زوجها.
وتقول العروس "في البداية لم أعرف لماذا بدا لي هذا الرجل مألوفاً، وعندما شاهدت صورة والدي في ألبوم الصور، واكتشفت أن زوجي هو جدي الحقيقي، غمرني شعور باليأس".
وعلى الرغم من اكتشاف علاقة الدم التي تجمع بينهما، إلا أن الجد لا يرغب بطلاق حفيدته، ويقول إنه عانى من زواجين فاشلين في الماضي ولا يريد تكرار ذلك. في حين تقول الحفيدة إنها تشعر بأن علاقتها مع زوجها قوية للغاية، ولا يمكن لشيء من هذا القبيل أن يدعوهما للانفصال.
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