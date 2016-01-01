بالفيديو: يصعب التصديق بأن هذه السيارة الصغيرة يركبها 17 عاملاً

يشعر الكثيرون بالضيق والانزعاج من التوجه يومياً إلى العمل في حافلة أو قطار مزدحم لحظة الذروة، لكن هؤلاء العمال في روسيا وجدوا طريقة غريبة ليذهبوا إلى عملهم.



وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من عمال الطرق في روسيا لدى وصولهم في سيارة صغيرة إلى موقع عملهم بالقرب من جبال الأورال، حيث تكدس 17 عاملاً داخل السيارة التي يفترض أن تحمل 4 أشخاص فقط.



وما إن وصلت السيارة، حتى بدأ العمل بالخروج منها واحداً بعد الآخر، في مشهد غريب لا يحدث إلا في الاستعراضات ولدى الراغبين بتحطيم الأرقام القياسية بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



والغريب أيضاً أن العمال استطاعوا أن يحملوا معهم في السيارة غيتار وأوكروديون، وراحوا يعزفون والابتسامة ارتسمت على وجوههم، بعد أن خرج آخر عامل من صندوق السيارة.