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بالفيديو .. امرأة تخيف مجموعة تماسيح بـحذائها»

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 4 دقيقة مضت
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بالفيديو .. امرأة تخيف مجموعة تماسيح بـحذائها»

هددت امرأة تماسيح ضخمة باستخدام حذائها لتصرفهم بعيدا عنها.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقفت المرأة على حافة المياه بصحبة كلبها وعندما حاول أحد التماسيح الاقتراب منها رفعت حذاءها في وجهه صارخة مما جعله يفر من أمامها.

 

والتقط محب التماسيح "ليندون أنليزارك" مقطع الفيديو بحديقة "كاكادو" الوطنية في أستراليا، والذي قال إنها محظوظة للنجاة بحياتها.

 

يذكر أنه تم العثور على 130 تمساحا من تماسيح بالنهر المتصل بمعبر كاهيل يصل طول بعضها إلى 4.5 أمتار.

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