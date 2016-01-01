بالفيديو: امرأة تصدم دراجين بسيارتها بعدما تحرشا بها
انتقمت سيدة روسية لنفسها على طريقتها الخاصة، عندما صدمت بسيارتها شابين كانا على دراجتيهما الهوائيتين وألقت بهما وسط الشارع، بعد أن حاولات التحرش بها.
وتظهر المشاهد التي صورتها كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة آيروكوتسك سيارة هونداي بيضاء تندفع باتجاه الشابين، وتصدمهما دفعة واحدة، ليسقطا على الأرض وسط دهشة المارّة بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وتوقفت السيارة بعد ذلك على الفور، وترجلت أولغا كارتونوك (32 عاماً) منها، ويبدو أن رجلاً كان برفقتها في السيارة، قبل أن يترجل هو الآخر ويخوض شجاراً وسط الشارع مع أحد الشابين.
الحادث وقع في شارع كارل ماركس المزدحم، وهو شارع طويل يمر عبر مركز مدينة آيروكوتسك، وتقول الشرطة المحلية إنها لم تتلق أي تقارير عن الحادث، لذلك استعانت بصور كاميرات المراقبة للتعرف على المتورطين فيه.
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