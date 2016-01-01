بالفيديو: كرسي مكتب يجعلك تشعر بانعدام الوزن

صممم مخترع بريطاني كرسياً مكتبياً ثورياً يمنح من يجلس عليه شعوراً بانعدام الوزن، وذلك بعد أن تمكن من الوصول إلى معادلة للتغلب على قوة الجاذبية.



واستعان الدكتور ديفيد ويكيت بهيكل من ألياف الكربون، وتركيبة من المفاصل الإلكترونية، ليجعل من يجلس على الكرسي يشعر بانعدام الوزن، وكأنه على كوكب آخر، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وبعد 10 سنوات من الأبحاث، استطاع ويكيت أن يضع معادلة خاصة، ساعدت في تصميم الكرسي، وبحسب الموقع الرسمي له، هناك نقطة بين وضعتي الاستلقاء والجلوس، يتم عندها توزيع ثقل الجسم للوصول إلى نقطة الصفر للجاذبية.



وفي الفيديو الترويجي، يقول الدكتور ويكيت إن كرسي "إليسيوم" أقرب ما يكون إلى انعدام الجاذبية على سطح الأرض، وهو أول كرسي يسمح لك بالسيطرة على وضعيتك من خلال حركة اليد وحدها.



الفريد في هذا الكرسي أيضاً أنه لا يحتوي على أي محركات أو كابلات، ويعتمد فقط على النظريات الفيزيائية والرياضية، من خلال مجموعة من الحوامل والمفاصل. لكن إذا أردت أن تنعم بالراحة على هذا الكرسي، يجب أن تكون قادراً على دفع 26 ألف درهم ثمناً له.