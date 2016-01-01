تعرّف على الشاب الذي لا يكفّ عن تناول الطعام

يعاني شاب أسترالي في عقده الثاني من العمر من حالة صحية نادرة تدفعه لتناول الطعام طوال الوقت الأمر الذي أدى إلى زيادة وزنه بشكل أثار قلق والدته ودفعها لاتخاذ إجراءات صارمة لمنعه من تناول الطعام بشكل مفرط.



قالت فيرجينيا ساراز بأنها اضطرت لوضع قفل على البراد وعلى الخزن في المطبخ بهدف منع ابنها هنري من الإفراط في تناول الطعام وذلك بعد أن ازداد وزنه بشكل مثير للقلق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



ويعاني هنري من متلازمة "بريدر ويلي" والتي تسبب الشعور بالجوع طوال الوقت بالإضافة إلى رغبة شديدة في تناول الطعام. ويمكن لهذا المرض الذي لم يكتشف العلماء علاجاً له بعد أن يتسبب بزيادة كبيرة في الوزن بسرعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.



ويذكر بأن وزن هنري وصل إلى أكثر من 180 كغ وأنه أصيب بمرض السكري مؤخراً. ويعاني هنري من مشاكل في النمو وصعوبة في التعلم فضلاً عن نوبات الغضب والعناد.



وتشكو والدة الشاب من الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع ابنها والعناية به، فهي تضطر لمساعدته على الاستحمام ومرافقته إلى طبيبه. غير أن أكبر تحد تواجهه فيرجينا مع هنري هو منعه من الإفراط في تناول الطعام.