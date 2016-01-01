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فيديو صادم لمشاجرة عنيفة بين فتاتين داخل الفصل

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 47 دقيقة مضت
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فيديو صادم لمشاجرة عنيفة بين فتاتين داخل الفصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادر لمشاجرة عنيفة بالأيدي والكراسي بين فتاتين في سن المراهقة داخل الفصل وأمام المعلم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته أحد الطلاب بكاميرا جوالة، مشاجرة عنيفة بالأيدي بين فتاتين، حيث انهالت أحدهما بالكرسي على ظهر الأخري ما أثار غضبها وانهالوا على بعضهما بالضرب المبرح وشد الشعر، حتى تدخل المعلم بينهم لفض العراك لكن دون جدوي.

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