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بالفيديو.. لقطات غريبة لجثة حورية بحر متعفنة على شاطئ في بريطانيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. لقطات غريبة لجثة حورية بحر متعفنة على شاطئ في بريطانيا

نشر موقع ميرور لقطات غريبة توضح بقايا حورية بحر جرفتها الأمواج على الشاطئ البريطاني.

 

وتظهر الصور جثة متحللة لمخلوق يشبهه الإنسان مع ذيل سمكة ملقاة على الرمال في جريت يارموث، حيث تحللت من المنتصف فيما بقي الذيل والرأس على حالهما نسبيا.

 

التقط بول جونز الصور بعدسات كاميراته وشاركها مع مئات المستخدمين على فيس بوك، وعلق قائلا: وجدنا اليوم في جريت يارموث مخلوقا يشبه حورية بحر ميتة بعد أن جرفتها الأمواج على الشاطئ.

 

أثارت الصور حيرة المستخدمين فبعضهم أعتقد أنها حورية بحر حقيقية، فيما اقتنع آخرون أنها من الممكن أن تكون جثة فقمة ميتة.

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