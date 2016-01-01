بالفيديو.. لحظة تفتيش فتاة وإخراج المسروقات من أسفل ملابسها
بواسطة ساعة واحدة مضت
تشهد المراكز التجارية الكبرى العديد من عمليات السرقة داخلها والتي لم تمنع كاميرات المراقبة حدوثها رغم علم اللصوص في أغلب الأحيان بوجودها.
ويرصد المقطع التالي عملية استدعاء وتفتيش لفتاة أسفرت عن اكتشاف كمية كبيرة من البضائع أخفتها بمناطق مختلفة أسفل ملابسها.
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