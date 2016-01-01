رئيسة وزراء النرويج تطارد البوكيمون في البرلمان

قالت رئيس الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، أمس الأربعاء، إنها لا تشعر بالندم على محاولة ممارسة لعبة الهاتف المحمول "بوكيمون غو" خلال جلسة البرلمان.



وأظهرت صور رئيسة الوزراء وهي تحاول على ما يبدو تسجيل الدخول إلى اللعبة خلال نقاش دار بعد قراءة الملك هارالد، الخطاب الذي يحدد خطط الحكومة للعام المقبل.



وبشكل لافت للنظر، أمسكت سولبرغ بهاتفها المحمول أثناء حديث زعيمة الحزب الليبرالي ترين سكي غراندي، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.



وكانت غراندي قد احتلت العناوين وتعرضت لبعض الانتقادات في أغسطس (آب) بعد أن اعترفت بلعب بوكيمون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الدفاع في البرلمان.



وكتبت سولبرغ في رسالة نصية إلى صحيفة "كلاسيكامبين" اليومية: "أعتقد أن ترين ستحب فكرة أنني فتحت اللعبة أثناء إلقاء كلمتها".



وأضافت: "أولئك الذين يعرفون أي شيء عن بوكيمون يمكنهم أن يروا أنه لم تكن هناك أي تغطية لنظام تحديد المواقع، وكان من المستحيل اللعب".