التزم بتعليمات الطبيب عند تعاطي المضادات الحيوية
بواسطة دقيقة واحدة مضت
شدد مركز الجودة الطبية على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الخاصة بتعاطي المضادات الحيوية من حيث مواعيد ومدة التعاطي.
وأوضح المركز الألماني أنه إذا كان يجب تعاطي المضاد الحيوي ثلاث مرات يوميا؛ فإن هذا يعني تعاطيه كل ثمان ساعات. كما يلزم تعاطي المضاد الحيوي طوال المدة المقررة، وعدم إيقافه حتى في حال الشعور بتحسن قبل انقضاء المدة، وإلا فقد تنشأ مقاومة للمضاد الحيوي، وبالتالي يفقد الدواء مفعوله.
يُشار إلى أن المضادات الحيوية ليس لها تأثير على الفيروسات.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟