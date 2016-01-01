التزم بتعليمات الطبيب عند تعاطي المضادات الحيوية

شدد مركز الجودة الطبية على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الخاصة بتعاطي المضادات الحيوية من حيث مواعيد ومدة التعاطي.



وأوضح المركز الألماني أنه إذا كان يجب تعاطي المضاد الحيوي ثلاث مرات يوميا؛ فإن هذا يعني تعاطيه كل ثمان ساعات. كما يلزم تعاطي المضاد الحيوي طوال المدة المقررة، وعدم إيقافه حتى في حال الشعور بتحسن قبل انقضاء المدة، وإلا فقد تنشأ مقاومة للمضاد الحيوي، وبالتالي يفقد الدواء مفعوله.



يُشار إلى أن المضادات الحيوية ليس لها تأثير على الفيروسات.