بالصور: صيني يعيش في الشارع ليعتني بالكلاب الضالة

يعيش خمسيني صيني في الشوارع منذ حوالي عقد من الزمن، بعد أن أخذ على عاتقه رعاية الكلاب الضالة.



وبدأ تسوي هنجي (58 عاماً) الاعتناء بالكلاب المهجورة والمصابة في مدينته منذ حوالي 28 عاماً، ولم يكن مشرداً في ذلك الوقت، وكان يحضر الكلاب إلى منزله، وفي 2006 كان يؤوي عدداً كبيراً منها، بحسب موقع أوديتي سنترال.



ومع ازدياد شكاوى الجيران من ضجيج الكلاب والمخاوف من الأمراض التي يمكن أن تسببها، قرر هنجي أن يهجر منزله وعائلته ويعيش مشرداً في الشوارع، خوفاً من أن تتخلص السلطات من هذه الكلاب.



وبعد حوالي 10 سنوات من ترك المنزل، يقيم تسوي في كوخ صغير متنقل، ويعيش على جمع القمامة ليسد جوعه، ويقول إنه ينفق حوالي 5000 يوان (750 دولاراً) شهرياً لتقديم الغذاء والدواء لعشرة كلاب يقوم برعايتها في الوقت الحالي، مقابل 600 يوان (90 دولاراً) فقط ينفقها على حاجاته الأساسية.



وعلى الرغم من أنه يبدو من المستحيل أن يعيش إنسان بأقل من 100 دولار شهرياً، إلا أن تسوي يقول إنه يعطي الأولوية لكلابه، وهذا ما دفع العديد من المتوعين المحليين إلى تقديم المساعدة له عندما يحتاجها.



وفي الوقت الذي تقتصر رعاية تسوي حالياً على 10 كلاب فقط تعيش معه بشكل دائم، إلا أنه يقول إنه قدم الرعاية لأكثر من 3000 كلب على مدى 28 عاماً الماضية.