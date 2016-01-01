هرباً من لقب "عانس".. تزوجت وطلبت الطلاق بعد اسبوع

تقدمت سيدة عربية إلى محاكم دبي بطلب الطلاق من زوجها، بعد أقل من اسبوع على عقد قرانها، وأكدت في طلبها عدم قدرتها إكمال حياتها الزوجية مع الشخص الذي ارتبطت به، لكونها لا تشعر تجاهه بأي مشاعر ووافقت على الزواج مضطرة باعتباره الفرصة الوحيدة التي توفرت أمامها.



وفي التفاصيل، أفاد استشاري العلاقات الأسرية، خليفة محمد المحرزي، في حديث لـ24 أنه "سأل الزوجة عن السبب السريع في طلبها للطلاق وكانت المفاجأة حين أبلغته أنها لا تحب زوجها ولا تستطيع تقبله، ولكنها وافقت عليه هرباً من لقب "عانس"، لاسيما وأنها تجاوزت الـ35 عاماً".



وأضاف المحرزي أن "الزوجة أقرّت بشكل واضح بأنها تفضل لقب مطلقة على لقب عانس، فقررت الموافقة على زوج لا تريده لتحقق لقب اجتماعي أخف وطأة عليها من صفة العنوسة".



وأكد المحرزي أن هذه الحالة من أغرب الحالات التي مرت عليه، واستدعت طرح تساؤلات حول مدى فهم الأشخاص لمنظومة الأسرة والعلاقات الإنسانية.