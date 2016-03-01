"أغرب" فاتورة ولادة في التاريخ تتضمن ..؟!!

يتحدث كثيرون عن “فواتير” المستشفيات وما تحتويه من غرائب أحيانا، لكن ما لاقاه ذلك الأب لطفل حديث الولادة بمستشفى أميركي يفوق كل التصورات، ويقترب من حافة “اللامعقول”.

فربما لن تستطيع تخيل أنك قد تضطر يومًا إلى دفع مبلغ من المال مقابل أن تحضن ابنك، وتحمله بين ذراعيك، ذاك ما حصل فعلا، وتحديدا، لرجل أميركي استقبل مولوده الأول، مؤخرا.

وفوجئ ريان غراسلي في ولاية يوتا الأميركية، بمصحة خاصة تدرج احتضانه لابنه ضمن فاتورة الولادة الباهظة، محددة ثمن الاحتضان بـ39 دولارا.

وبلغ إجمالى قيمة الفاتورة أكثر من 13 ألف دولار، وهو ما يبرز غلاء تكاليف الرعاية الطبية بالولايات المتحدة، حسب موقع “مشابل”.

وحظيت صورة الفاتورة الغريبة بمشاهدة 5 ملايين شخص، كما تلقت الآلاف من التعليقات التي أبدت ذهولها أمام الفكرة.

وقال آخرون إن الأدهى في الصورة هو اضطرار إنسان إلى دفع 13 ألف دولار لأجل عملية ولادة، ناهيك عن دفع 39 دولارا فقط كرسم “احتضان المولود”.