بالفيديو ...لن تصدقوا ماذا وجد الطلبة داخل مرحاض الكلية

أخبارنا المغربية - جمال مايس

يتم تداول فيديو ساخر عبر الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي بين مجموعة من الطلبة ببني ملال يظهر فيه كلب يرقد داخل مرحاض بالكلية .



الطلبة الذين وثقوا الفيديو سخروا مما صادفوه ، ،حيث تساءلوا كيف لكلب ضال أن يتواجد داخل مرحاض الكلية ، وماذا لو هاجم الطلبة وألحق بهم الاذى.