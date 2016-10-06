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بالفيديو ...لن تصدقوا ماذا وجد الطلبة داخل مرحاض الكلية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو ...لن تصدقوا ماذا وجد الطلبة داخل مرحاض الكلية

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

يتم تداول فيديو ساخر عبر الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي بين مجموعة من الطلبة ببني ملال يظهر فيه كلب يرقد داخل مرحاض بالكلية .

الطلبة الذين وثقوا الفيديو سخروا  مما صادفوه ، ،حيث تساءلوا كيف لكلب ضال أن يتواجد داخل مرحاض الكلية ، وماذا لو هاجم الطلبة وألحق بهم الاذى.

مجموع المشاهدات: 8436 |  مشاركة في:

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1 | citoyen
no comment
Vous dites n'importe quoi
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 07:11
2 | مصطفى029
هذا يرمز أيضا إلى مستواكم .
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 08:09
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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