بالفيديو ...لن تصدقوا ماذا وجد الطلبة داخل مرحاض الكلية
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية - جمال مايس
يتم تداول فيديو ساخر عبر الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي بين مجموعة من الطلبة ببني ملال يظهر فيه كلب يرقد داخل مرحاض بالكلية .
الطلبة الذين وثقوا الفيديو سخروا مما صادفوه ، ،حيث تساءلوا كيف لكلب ضال أن يتواجد داخل مرحاض الكلية ، وماذا لو هاجم الطلبة وألحق بهم الاذى.
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