بالفيديو.. حادثة قاتلة وظهور شبح مفاجئ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل امرأة بحادث اصطدام دراجة نارية بشاحنة، وظهور جسم غريب على هيئة شبح إلى جانب جثتها بعد الحادث مباشرة.

الحادث وقع في مدينة لوبوري بتايلند، حيث اصطدمت شاحنة بدراجة نارية عليها رجل وامرأة، مما أدى إلى مقتل المرأة بعد سقوطها على الأرض، وخلال لحظات قليلة خرج شبح بلون أسود إلى جانب الجثة يعتقد البعض أنها روحها، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد فارقت المرأة المدعوة ماني الحياة على الفور، في حين نقل الرجل الذي كان برفقتها على الدراجة النارية إلى المستشفى وهو يعاني من جراح خطيرة.