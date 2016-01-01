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بالفيديو والصور.. شاب كاد يدفع حياته ثمنا للاستعراض أمام أصدقائه

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات دقيقة واحدة مضت
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بالفيديو والصور.. شاب كاد يدفع حياته ثمنا للاستعراض أمام أصدقائه

كاد مراهق أن يفقد حياته بعدما طار من داخل قاربه بينما يستعرض مهاراته أمام أصدقائه.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط أحد الأصدقاء مقطع الفيديو بأستراليا، حيث رفع المراهق القارب من الأمام حتى كاد ينقلب أعلاه لكنه عاد للاستقرار مرة أخرى ليسقط الشاب في المياه وسط صيحات أصدقائه.

 

حقق مقطع الفيديو آلاف المشاهدات عبر فيس بوك منذ نشره. 

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