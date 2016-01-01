بالفيديو.. سائق لم ينتبه لازدحام مروري يتسبب في حادث مروع

نشر موقع مترو لقطات مروعة لسائق يصطدم بسيارات متوقفة في ازدحام مروري أثناء ساعة الذروة.

ذكر الموقع أن الرجل لم ينتبه أن السيارات أمامه أبطأت من سرعتها، وضغط على الفرامل قبل نصف ثانية من وقوع الحادث لكنه كان قد اصطدم بسيارة وشاحنه أخرى أمامه، حيث أسقطت الشاحنة حمولتها من الألواح الخشبية على الطريق فيما طار غطاء محرك السيارة في الهواء.

وقالت الشرطة: إن السائق، الذي يعيش في ليتوانيا، كان يمشى بسرعة 80 كم في الساعة وتعرض لإصابات بالغة في الجبهة مع كسور في الجمجمة والعمود الفقري، بالإضافة إلى وقوع عدد آخر من الجرحى.

وأضافت أن السائق حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا بتهمة القيادة الخطرة.