بالفيديو.. لحظة تفتيش فتاتين وإخراج مسروقات من ملابسهما
بواسطة 2 ساعات 59 دقيقة مضت
رصدت كاميرات المراقبة داخل أحد المراكز التجارية عملية سرقة نفذتها فتاتان قامتا خلالها بإخفاء كميات كبيرة من البضائع داخل ملابسهما، وعلى إثر ذلك تم منعهما من الخروج واستدعائهما لغرفة الأمن لتفتيشهما.
وتولت إحدى سيدات الأمن تفتيش الفتاتين، حيث قامت بإخراج المسروقات من أماكن متفرقة، وسط حالة من الذهول والرعب لكلتيهما، بعد افتضاح أمرهما.
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