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شاهد .. الصين تدخل "جينيس" بأكبر حشد من العرائس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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شاهد .. الصين تدخل "جينيس" بأكبر حشد من العرائس

حطمت مجموعة من الشابات الرقم القياسي لموسوعة “جينيس” لأكبر تجمع للنساء في فساتين الزفاف يوم أمس الجمعة، حين تجمعت 908 منهن في أحد مراكز التسوق في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو وهن مرتديات ثياب الزفاف ومتحليات بكامل زينتهن.

وقد ظهرت صور العرائس بفساتين الزفاف المختلفة الأشكال والتصاميم في صحيفة “تشاينا دايلي” الصينية تحت عنوان “ها قد أتت العروس”، وكل واحدة منهن تمسك بالون في يدها لتظهر ساحة المركز التجاري وهي مزادنة بالبالونات ذات الألوان الزاهية في بحر من البياض الساطع المكون من الفساتين البيضاء اللون.

كان الرقم القياسي السابق لأكبر حشد من العرائس تم تسجيله في الصين كذلك، وذلك في أحد الفنادق في مدينة في قوانغتشو يوم 26 يونيو الماضي.

وبلغ عدد العرائس يومها 843 بالرغم من أن المشاركات كان عددهن الأصلي 854 عروس ولكن تم استبعاد 11 منهن نظرا لعدم ارتدائهن الملابس المطلوبة.

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