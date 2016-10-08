مصرع أشهر منتجة عطور في الهند بعد اغتصابها

لقيت أشهر منتجة عطور هندية مصرعها خنقًا، بعد تعرضها للاغتصاب في شقتها التي كانت تعيش فيها بمفردها، مع مديرة منزلها بمنطقة سلانجولدا بولاية جوا الشمالية.

وعثرت الشرطة الهندي على منتجة العطور الشهيرة، “مونيكا جوردي” البالغة من العمر 39 عامًا، وهي عارية تماما ومكبلة من يديها وقدميها في السرير داخل غرفة نومها، بعد تعرضها للاغتصاب ثم الخنق.

وقالت الشرطة الهندية: إنها تلقت بلاغًا من مديرحة شقة “مونيكا”، التي أكدت أنها فتحت باب الفيلا مع الحارس، وعندما دخلت غرفة نومها لإيقاظها، فوجئت بها مكبلة في السرير ويبدو أنها فارقت الحياة.

وأشارت الشرطة إلى أنها وجدت أثاث الشقة مبعثرا، ما يؤكد أن القاتل قام بالسطو على الشقة قبل أن يقوم بقتل ضحيته.

وأكد ضابط الشرطة المكلف بالحادث “راجيش كومار”، أنه سيتم تشريح جثمان “مونيكا”، صباح غد الأحد، لتحديد سبب وفاتها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن القاتل كان يعرف الضحية على ما يبدو، لأنه لم يتم العثور على ما يشير إلى أن القاتل دخل عنوة إلى الشقة .