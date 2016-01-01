بالفيديو.. لقطات مروعة لفتاة عمرها 12 عاما «حامل» في الصين
ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاما ونقل زوجته التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما إلى مستشفى للاطمئنان على طفلهما.
بحسب موقع ميرور، رافق الفتاة الرجل وامرأة أخرى ادعت أنها حماتها، وزعموا أن الفتاة حامل في شهرها الثالث وتحتاج إلى اختبار روتيني للتأكد من أن الجنين بصحة جيدة.
وادعى الزوج والأم أن الزوجة عمرها 20 عاما، لكن المسعفون نبهوا على الفور السلطات المحلية عندما وجدوا أن الزوجة أشبه أن تكون طالبة وليست سيدة، حيث فشل الأطباء في الحصول على أي إجابات من الفتاة خاصة أنها لا تتحدث لغة الماندرين.
وقال أحد الموظفين: إنه من الواضح أن الفتاة ما زالت طفلة ولم تتجاوز العشرين من عمرها كما ادعى الزوج، وزادت شكوكهم عندما غضب الزوج وطالب الأطباء بأداء مهامهم دون طرح الأسئلة.
ووجدت الشرطة أن الفتاة لا تمتلك هوية صينية، واستنتجت أنها أحد الرعايا الأجانب من جنوب شرق آسيا، لكن أصولها لازالت غير معروفة. ويشتبه المحققون أن الفتاة تم اختطافها أو شرائها كعروس.
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