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بالفيديو.. هروب غزالة من فك تمساح في أقل من ثانية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. هروب غزالة من فك تمساح في أقل من ثانية

حقق مقطع فيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة هروب غزالة من فك تمساح في أقل من ثانية.

 

وأظهر مقطع الفيديو غزالة تشرب من البحيرة، وفجأة أنقض عليها تمساح ضخم لكن الأخيرة تمكنت من الفرار بسرعة شديدة وفرت هاربة من المكان.

 

يذكر أن نشر مقطع الفيديو على "يوتيوب"، منذ 2014 ولا يزال يتم تداوله حتى الآن.

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