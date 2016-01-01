بالفيديو.. لحظة هجوم شبح على شاب أثناء نومه
رصدت كاميرا مثبتة في إحدى غرف النوم مشهدا مثيرا للرعب، لحظة مهاجمة شبح على شكل خيال أسود على جسد شاب أثناء نومه.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يغط في نوم عميق على سريره قبل أن يظهر خيال أسود يقترب من الشاب، وبعد ذلك انتفض الشاب بعنف، ونهض فزعا من مكانه دون أن يعرف ما تعرض له.
ولم يذكر ناشر الفيديو مكان تصوير الفيديو الذي حقق أكثر من 600 ألف مشاهدة منذ نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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