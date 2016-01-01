قط يبلغ 141 عاماً بمقاييس أعمار البشر
يسعى زوجان بريطانيان لإدخال قطهما بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمنحه لقب أكبر قط معمر في العالم، حيث يبلغ 31 عاماً وهو ما يعني أن عمره يبلغ 141 سنة بمقاييس أعمار البشر، وفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية.
وكان الزوجان ليز وإيان فينلي، من مدينة نيوكاسل شمال بريطانيا، عثرا على القط ناتماغ عام 1990 في فناء حديقة منزلهما في حال مزرية وسارعا لإنقاذه وإخضاعه للمراقبة في مركز للعيادات البيطرية بالمدينة.
وفي ذلك الوقت، قال الطبيب البيطري للزوجين إن عمر القط يقارب 5 أعوام أثناء معاينته مما يعني أن عمره الحالي يصل إلى 31 عاماً. وفي حال اكتملت الأوراق المطلوبة التي تثبت عمر القط دوتماغ، سينتزع اللقب من القط كوردوري الذي أن يبلغ 27 عاماً ويعيش مع مالكته منذ كان هراً صغيراً بولاية أوريغون الأمريكية.
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