شركة تدفع لموظفة 30 ألف دولار تأميناً سنوياً على أنفها

تجفع شركة لصناعة الألبان والأجبان في بريطانيا لموظفة 30 ألف دولار تأميناً سنوياً على أنفها الذي يشكل "سر النجاح" لهذه الشركة التي تعتمد على تشخيص أنف السيدة لتعديل المواد المطلوبة لصناعة الألبنان والأجبان بشكلها النهائي قبل بيعها.



وأفادت الموظفة البريطانية ديان كوكس أنها تعتني جيداً بأنفها وتحاول تناول الأطعمة الضرورية للحفاظ على صحتها والوقاية من العدوى التي قد تؤذي وظيفة الشم والتذوق لديها.



وبحسب موقع مترو البريطاني، تأكل الموظفة البريطانية 7 مرات أكثر من معدل الاستهلاك الطبيعي للمواطن العادي من الجبن بحكم وظيفتها في الشركة التي تتمحور حول شم الأجبان والألبان وتذوقها.



وقد ورثت ديان كوكس هذه الوظيفة عن الموظف السابق في الشركة نايجل بولي الذي يعمل في مجال تذوق الأجبان منذ 53 عاماً. ولفت بولي إلى أنه علّم كوكس على أصول هذه المهنة بعدما لاحظ موهبتها في التذوّق.