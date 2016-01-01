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إنقاذ أربعينية ابتلعت فرشاة أسنانها بالخطأ

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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إنقاذ أربعينية ابتلعت فرشاة أسنانها بالخطأ

نقلت أربعينية إلى طوارىء أحد المستفيات السعودية وهي في حالة حرجة بعدما ابتلعت عن طريق الخطأ فرشاة أسنانها التي انزلقت من يدها أثناء تنظيفها سقف الحلق ونهاية اللسان.

وأفادت صحيفة سبق السعودية أن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بمدينة جازان نجحت في إنقاذ حياة المريضة الأربعينية واستخراج الفرشاة من تجويف المعدة مؤكدة أنها لا تعاني المريضة من أي اضطرابات أو أمراض نفسية أو تاريخ مرضي

وفسرت الصحيفة أن المريضة ابتلعت فرشاة أسنان أثناء عملية تنظيف الأسنان نتيجة للاستخدام الخاطئ، إذ فوجئت بسقوط الفرشاة من يدها وغصت في الحنجرة ما اضطرها إلى ابتلاعها.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الفرشاة باستخدام المنظار المعدي وأنبوب الوقاية، دون حصول أي مضاعفات ودون الحاجة إلى أي تدخل جراحي، والمريضة حالياً بصحة جيدة فيما لم تكشف الصحيفة السعودية عن هويتها.

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