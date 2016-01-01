بالصور: أغرب الاخطاء التي ارتكبها مهندسو البناء

يسعى مهندسو البناء إلى إيجاد الحلول اللازمة لتصميم أجمل الأبنية والملحقات الخاصة بها، وتستعين الشركات بالمهندسين المختصين لوضع التصاميم والإشراف على عمليات البناء.



لكن بعض المهندسين يقعون في أخطاء لا تصدق، ينتج عنها تصاميم لا يمكن الاستفادة منها في بعض الأحيان، أو لا تؤدي الغرض منها على النحو المطلوب، وفيما يلي بعض الأخطاء التي وقع بها المهندسون حول العالم وجمعتها صحيفة دايلي ميل البريطانية:



1- صاحب هذا المنزل أراد بناء ممر إسمنتي لخروج سيارته من الكراج، لكن وجود شجرة يعني أن من المتعذر خروج السيارة.

2- اضطر المهندس الذي صمم هذا المنزل إلى إدخال شجرة نخيل عبر سقفها القرميدي بدلاً من إزالتها.

3- لعبة تزحلق في حديقة منزل للأطفال، تقود مستخدميها إلى داخل حفرة مباشرة.

4- تبدو هذه النوافذ في أحد الفنادق مصطفة بشكل جيد، لكن إحداها مائلة بشكل غريب لا يتناسب مع البقية.

5- درج الطوارىء هذا من المفترض أن يؤمن مخرجاً آمناً لسكان المنزل عند وقوع الحوادث، لكنه يعرض حياتهم إلى مزيد من الخطر.

6- هذه الدعامة الإسمنتية في أحد المطاعم كان يجب أن توفر الدعم اللازم للسقف، لكن المهندس الذي صممها لم يقدر الأبعاد بالشكل الصحيح، وترك فراغاً واضحاً بين الدعامة والسقف.