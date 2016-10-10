مزارع جزائري يقتل ابنه "الكسول" بضربة فأس

ذكرت مصالح الأمن الجزائرية، أنها اعتقلت مزارعا قتل ابنه بضربة فأس، في منطقة تهركوست، شمال غربي الجزائر.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، فإن الضحية البالغ من العمر 38 عاما، تلقى الضربة بسبب ما اعتبر “تماطلا” في أداء عمله اليومي، بولاية شلف، شمال غربي البلاد.

واعتقلت السلطات الأب الجاني، 68 عاما، إثر بدء القضاء تحريات في أسباب الجريمة التي خلفت ذهولا وسط سكان المنطقة.