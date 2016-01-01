بالفيديو.. لقطات مخيفة لـ«عفريت» يسير على الطريق

نشر موقع ميرور لقطات رصدتها كاميرات المراقبة لشبح يسير على الطريق في أثناء عبور السيارات.

ظهر شبح غامض يخرج من مبنى ويتوجه مباشرة نحو طريق ممتلئ بالسيارات، حيث اصطدم بالعديد من المركبات دون أن يتعرض لأي ضرر قبل أن يختفي عن الأنظار.

ذكر الموقع أن مكان وقوع الحادث غير واضح، لكن يبدو أنه تم تسجيل الفيديو في يوم 15 أغسطس.