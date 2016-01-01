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بالفيديو والصور.. امرأة تلقن متحرشا «علقة ساخنة» على متن قطار

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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بالفيديو والصور.. امرأة تلقن متحرشا «علقة ساخنة» على متن قطار

لقنت امرأة متحرشا درسا قاسيا داخل قطار صينى.

 

حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمد الرجل ملامسة ساق المرأة التي تجلس بجانبه عدة مرات داخل القطار المزدحم مما دفعها للوقوف وضرب الرجل عدة مرات مع توبيخه.

التقط مقطع الفيديو من قبل راكب آخر ونشر عبر الإنترنت وحقق انتشارًا كبيرًا.
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