بالفيديو.. فتاة تكتشف مفاجأة داخل سمكة أثناء تنظيفها
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لفتاة اكتشفت مفاجأة داخل سمكة من نوع الراي، في أثناء قيامها بعملية تنظيفها بحوض مطبخها تمهيدًا لطهيها.
ولاحظت الفتاة وجود عدد كبير من الأسماك الصغيرة داخل بطن السمكة التي تم صيدها قبل وضعهم، وبدأت في إخراجهم واحدة تلو الأخرى، حيث بلغ عددهم نحو 12 سمكة.
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