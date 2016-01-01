مدير يجبر الموظفات على تقبيله كل صباح

تعرض مدير إحدى الشركات في الصين لانتقادات شديدة مؤخراً، بسبب إجباره العاملات في الشركة على تقبيله كل صباح، بحجة أن ذلك يعزز ثقافة التعاون ويحسن العلاقة بين المدير والموظفين.



وعلى العاملات في شركة تبيع الأجهزة المنزلية بمقاطعة تونغتشو في العاصمة الصينية بكين الاصطفاف كل صباح، بين الساعة 9:00 و 9:30 لتقبيل مديرهن، بحسب ما أورد موقع أوديتي سنترال.



وتشير تقارير إعلامية صينية إلى أن العديد من العاملات ترددن في البداية في تقبيل مديرهن، لكنهن خضعن لرغبته في النهاية للحفاظ على عملهن. ورفضت اثنتان من العاملات فقط الخضوع لهذه الطقوس الغريبة، وفضلن الاستقالة على ذلك. وما شجع المدير على فرض القبلات أن نصف العاملين في الشركة من الإناث.



وبعد أن تعرض لغضوط متزايد من الإعلام والرأي العام المحلي، أوضح المدير أنه نقل فكرة القبلة الصباحية، بعد زيارة لإحدى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وادعى أن حفلة التقبيل اليومية تساعد على تعزيز الروابط بين الموظفين والإدارة.



إلا أن هذه الحجج التي ساقها المدير لتبرير تصرفه لم تكن مقنعة للكثيرين، وانهالت التعليقات التي انتقدت استغلاله لمنصبه بهذه الطريقة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر جانباً ن حفلات التقبيل الصباحية اليومية.